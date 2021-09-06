Українці зібрали мільйони гривень на відновлення Миколаївського костелу [ Редактировать ]
Майже 21 мільйон гривень зібрали українці на відновлення Миколаївського костелу в Києві.
Зокрема, по мільйону гривень переказали кілька найбільших банків та підприємств України. Нагадаю, в п'ятницю ввечері в костелі сталась пожежа. Вогонь повністю знищив унікальний чеський орган і частково пошкодив оздоблення храму.
За попередньою інформацією, загорілися інженерні мережі, які забезпечують роботу музичного інструменту. На відновлення костелу необхідно кількадесят мільйонів гривень. Приблизно стільки ж коштуватиме й новий орган.
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