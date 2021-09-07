Інноваційні ліки проти ковіду на 20 мільйонів доларів доправили зі Сполучених Штатів в Україну. Що це за препарати? І як їх розподілятимуть, з'ясував Дмитро Анопченко.

Вантаж для України зібрала американська благодійна організація Direct Relief - неурядова неполітична структура, яка працює в шістдесяти країнах світу. І доправляє медикаменти: від протиковідних препаратів до екстреної допомоги країнам під час стихійного лиха. "Український вантаж", повідомляють вітчизняні дипломати, складається з інноваційних лікарських препаратів - Bamlanivimab та Etesevimab.

Україна отримала 60 тисяч флаконів. Загальна вартість вантажу - 20 мільйонів доларів.

Українське посольство інформує, що ліки вже прибули, тепер їх розмитнять, і далі вітчизняне Мінохорони здоров'я координуватиме транспортування їх по областях України. Але тут запитання - що ж це за препарати, що про них відомо?

У Штатах про них активно заговорили ще дев'ять місяців тому. Мовляв, це нова комбінована терапія, яку тестують клініки країни і яка має різко зменшити прояв симптомів хвороби і відповідно знизити кількість госпіталізацій.

Виробник надав препарати американським лікарням, порекомендувавши використовувати для пацієнтів із хворобою легкого та середнього ступеня тяжкості. Особливо за наявності ризику переходу в тяжку форму. І відгуки американських медиків - позитивні. Вітчизняні лікарі теж про них чули.

Наталія Виноград, докторка медичних наук, лікар-епідеміолог:

Я хочу Вам сказати, що ми всі давно знаємо про ці препарати. Але не сподівалися, що їх отримаємо. Ось - це 20 тисяч тих ампул, 40 тисяч тих ампул. Це є великий поплавочок, за який ми тримаємось, тому що вже у нас є чим закритися. Так, тяжких ми госпіталізували. А що робити мені із середніми, якщо ми його не госпіталізували і не знаємо, в яку сторону він піде, і що за ніч станеться із тим пацієнтом?

За словам професорки, двоє із цих препаратів в Україні, так само, як і в США, прописуватимуть саме людям, які не в реанімації. До цього у вітчизняних медиків узагалі не було ліків, які вони могли б ефективно використовувати у таких випадках.