Нові правила для гірськолижних курортів: пускатимуть лише вакцинованих [ Редактировать ]
Австрія запроваджує нові ковідні правила для гірськолижних курортів. На розважальні заходи, що зазвичай відбуваються після денного катання, пускатимуть лише вакцинованих.
Довідки про одужання чи негативного тесту на коронавірус - буде недостатньо. Такі правила пропонує австрійський міністр охорони здоров'я. Якщо його пропозицію підтримають - вона набуде чинності вже у жовтні.
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