Мало не вся Україна може "пожовтіти" від наступного тижня.

Три області - за крок до посилення карантину. Це - Буковина, Львівщина та Вінничина. У цих регіонах - найскладніша ситуація, багато хворих. Про це сьогодні навіть у парламенті говорили. Тож ці області можуть змінити зелений колір на помаранчевий або навіть червоний!

Та й взагалі мало не вся Україна може "пожовтіти" від наступного тижня. Бо на цьому наполягає Міністерство охорони здоров'я. Зазначу, що "жовтий" рівень насамперед передбачає обмеження масових заходів.