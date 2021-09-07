Буковина, Львівщина та Вінничина можуть опинитися в червоній зоні [ Редактировать ]
Три області - за крок до посилення карантину. Це - Буковина, Львівщина та Вінничина. У цих регіонах - найскладніша ситуація, багато хворих. Про це сьогодні навіть у парламенті говорили. Тож ці області можуть змінити зелений колір на помаранчевий або навіть червоний!
Та й взагалі мало не вся Україна може "пожовтіти" від наступного тижня. Бо на цьому наполягає Міністерство охорони здоров'я. Зазначу, що "жовтий" рівень насамперед передбачає обмеження масових заходів.
Що ж до коронавірусної статистики - маємо більш як дві тисячі інфікувань. Майже півтори тисячі пацієнтів одужали. Найбільше нових випадків зафіксували в Києві, у Львівській та Харківській областях. Вакцинувалися від коронавірусу за добу майже 135 тисяч українців.
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Найвищі показники - у Києві, на Львівщині, Харківщині та Дніпропетровщині.
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Не додає оптимізму і статистика. Тих, хто одужав, - майже вдвічі менше, ніж нових хворих. Позитивних тестів - близько восьми сотень.
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