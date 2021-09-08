Митці Києва збудують еко-кита [ Редактировать ]
Спершу прибрати, а потім творити. Із таким гаслом взялися до справи столичні митці. Вони вирішили виготовити інтерактивну скульптуру величезного кита, яка не лише стане цікавою фотолокацією для киян, а ще й матиме користь для довкілля. В чому унікальність інсталяції, знає Тарас Пилипець.
Цей 12-метровий каркас - скелет кита. Щоправда, не справжнього, а інтерактивної скульптури. Сотні киян допомагали автору проєкту збирати сировину для арт-об'єкту. Бо матеріал аж занадто нетиповий. Сміття.
Валерій Коршунов, автор проєкту:
Це в нас перероблений пластик. Саме той, який ми збирали. Кришечки. Ми сортували по кольору. Так як у кита є білий колір знизу, то один колір у нас білий.
І таких фрагментів для скульптури виготовили близько тисячі. Непотріб збирали на толоках у Києві. Сортували. Пластик - відправляли до Одеси, звідти, перероблений, повертали до столиці. На все пішло пів року. І ось нарешті фінальний етап проєкту.
У нас є розроблена 3D-модель. І потім по цій 3D-моделі воно розкладається і ми знаємо який "трикутничок" де, знаємо його форму, завантажуємо в програму, які фризерують. Підкладаємо так, щоб більше трикутничків помістилися на одному листі і потім як конструктор ми це все збираємо, тут на локації.
Арт-об'єкт не лише милуватиме око киян. Він має і практичне призначення.
Валерій Коршунов, автор проєкту:
Всередині в нас інтерактивна підсвітка, яка підключена до системи моніторингу і забруднення повітря. Тобто вона буде показувати сама, який стан навколишнього середовища, який у нас стан повітря. Тобто, якщо почне моргати там червоним, то ми будемо розуміти, що щось не те коїться, тому що кити червоними не повинні бути. А якщо буде така повільна, зелена, біла, такого плану, то все добре значить.
Інсталяцію встановлюють на столичній ВДНГ, і не випадково.
Євген Мушкін, генеральний директор ВДНГ:
Історично тут був величезний кит, трошки мабуть більший ніж цей. Він стояв перед павільйоном "Дари моря". Кит повертається на ВДНГ, але вже переосмислений. Це зв'язок з екологічністю, про те, що треба берегти світ навколо нас, щоб зберегти себе, як вид на цій планеті.
Мета проєкту - посилити еко-свідомість українців. Монтаж "Київського кита" обіцяють завершити до кінця наступного тижня. Тоді планують і офіційне відкриття.
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