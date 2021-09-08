У Мексиці стався потужний землетрус [ Редактировать ]
Потужний землетрус сколихнув Мексику. Загинула щонайменше одна людина.
Підземні поштовхи магнітудою 7 відчували і в столиці країни, й у віддалених регіонах. Попри все - серйозних руйнувань немає. В Акапулько каміння з гір пошкодило будівлі, автомобілі, повалило дерева, засипало дороги.
Стихія вдарила вночі, перелякані мешканці повибігали з будинків. І нині побоюються повертатися до своїх домівок.
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Шторм супроводжували зливи й вітер швидкістю 130 кілометрів за годину. Стихія вдарила по курортах на березі Карибського мор
Постраждали близько 12 тисяч гаїтян. Пошукові роботи тривають, рятувальникам заважають рясні дощі та повторні підземні поштовхи
В результате происшествия погибли десятки человек
От землетрясения пострадали и жители столицы страны
16 загиблих і 22 поранених. У Мексиці не розминулися автобус і дві вантажівки.