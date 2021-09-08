В Акапулько каміння з гір пошкодило будівлі, автомобілі, повалило дерева, засипало дороги.

Потужний землетрус сколихнув Мексику. Загинула щонайменше одна людина.

Підземні поштовхи магнітудою 7 відчували і в столиці країни, й у віддалених регіонах. Попри все - серйозних руйнувань немає. В Акапулько каміння з гір пошкодило будівлі, автомобілі, повалило дерева, засипало дороги.

Стихія вдарила вночі, перелякані мешканці повибігали з будинків. І нині побоюються повертатися до своїх домівок.