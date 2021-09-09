Український балет підкорив лондонського глядача [ Редактировать ]
Український балет підкорив лондонського глядача. У британській столиці відбулася гала-вистава за участі найкращих танцюристів Національної опери України. Показували світову класику - уривки з "Лебединого озера", "Дон Кіхота", а також з українських вистав - "Лісової пісні" і "Тараса Бульби".
Як минув вечір і хто зачаровував глядачів арабесками та пасе, розповість Світлана Чернецька.
Лише один вечір у Лондоні. Українська балетна гала принадила чимало місцевих. Ще б пак - це вперше в історії зірки національного балету України виступають на британській театральній сцені. Та ще й разом з найіменитішими співвітчизниками з-за кордону та британськими колегами.
Лише погляньте, скільки людей поспішає на виставу. Організатори продали до тисячі квитків.
Вадим Пристайко, посол України у Великій Британії:
За 30 років незалежності України - це перший великий балет у Лондоні. Це місто відоме власним балетом і високим мистецтвом, але тут ніколи не бачили українського.
Три дзвінки і завіса відкривається. Перша частина гали - це сучасна хореографія на сучасну тематику.
Це прем'єра шоу "Система штучного інтелекту". Про емоції, комп'ютерні алгоритми та любовний зв'язок між людиною та роботом.
Ольга Данилюк, авторка ідеї Української балетної гали, продюсер:
Ми не ставили за мету, власне, презентувати українську культуру. Нашим завданням було радше інтегрувати Україну у світовий контекст і показати ту програму, яку любить британський глядач, але у виконанні українського балету.
Втім, без національної класики не обійшлося. Лондонцям показали і уривок з "Лісової пісні" з граційною мавкою, і знамените соло Андрія з "Тараса Бульби".
Владислав Босенко, артист Національної опери України:
Публика нас очень хорошо воспринимала, когда особенно вышли в украинском танце, в гопаке, сразу с первых движений там были аплодисменты, это было очень тепло, принято, так что мы очень благодарны зрителям.
Організатори не просто привезли 10 найкращих танцюристів з Національної опери. Але й зібрали українські таланти по всьому світові. На сцені провідні зірки з балетних груп США, Австрії, Франції та Литви.
А поруч з українцями - і британські зірки королівського балету. Репетиції до цього виступу відбувалися в різних куточках світу. А в останні три дні усіх артистів звели докупи. Ця унікальна колаборація стала частиною святкувань 30-річчя незалежності України в Британії.
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