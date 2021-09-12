Тисяча французів провела в останній путь Бельмондо [ Редактировать ]
Його назвали національним надбанням Франції та легендою. Актор з неповторною усмішкою та поглядом. Жан-Поль Бельмондо.
Улюбленець глядачів і символ мужності та харизматичності для багатьох поколінь. Він помер на 88 році життя. Франція прощалася з Бельмондо пишно та елегантно водночас. Віддати останню шану маестро прийшли і президент, і актори - П'єр Рішар, Ален Делон... По всьому Парижу розмістили екрани з трансляцією церемонії. Під акомпанемент бесмертної мелодії Енніо Морріконе з фільму "Професіонал".
по теме
На Венеційському фестивалі назвали переможців. Кому дали "Золотого лева"? І як на фестивалі відзначилася Україна?
Помер відомий французький актор Жан-Поль Бельмондо. Про це повідомив його адвокат.
Обладателем "Золотого льва" - главной награды Венецианского кинофестиваля - стал фильм "Событие" (L'Evenement) французского режиссера Одри Диван. "Серебряного льва" за лучшую режиссуру присудили новозеландке Джейн Кэмпион за драму "Власть пса" (The Power of the Dog)
Церемонія відбулась у Почесному дворі паризького Будинку інвалідів.
Уперше в історії цього кіно-форуму за "Золотого лева" змагатиметься стрічка з України. Режисер Валентин Васянович повіз у Венецію фільм "Відблиск".