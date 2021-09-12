Його назвали національним надбанням Франції та легендою. Актор з неповторною усмішкою та поглядом. Жан-Поль Бельмондо.

Улюбленець глядачів і символ мужності та харизматичності для багатьох поколінь. Він помер на 88 році життя. Франція прощалася з Бельмондо пишно та елегантно водночас. Віддати останню шану маестро прийшли і президент, і актори - П'єр Рішар, Ален Делон... По всьому Парижу розмістили екрани з трансляцією церемонії. Під акомпанемент бесмертної мелодії Енніо Морріконе з фільму "Професіонал".