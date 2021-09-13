Активіста так званої "кримської весни", росіянина Олександра Франчетті, затримали в аеропорту Праги за запитом України. Про це заявили представники Кремля в анексованому Криму. Окупанти припустили - затриманого можуть видати Києву.

Олександр Франчетті понад 20 років жив у Чехії. 2014 року, незадовго до анексії, приїхав до Криму. Вступив у незаконне збройне формування "Оборона Севастополя". А потім організував розвід-групу "Північний вітер". Її учасники тероризували проукраїнське населення.