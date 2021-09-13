Німеччина розпочинає тиждень загальної вакцинації [ Редактировать ]
Тиждень загальної вакцинації стартував у Німечинні . Відсьогодні та до неділі включно кожен житель країни може щепитися. Безкоштовно, без попереднього запису та черг.
Щоб усі встигли, окрім постійних центрів імунізації, у країні запрацювали тимчасові пункти: у бібліотеках, трамвайних вагонах, мечетях і торгових центрах. Над ними виднітиметься небагатозначна вивіска - "Тут вакцинують". До слова, зараз у Німеччині щеплення зробили 62 відсотки населення.
Але останнім часом темпи імунізації вповільнилися. Канцлерка країни Ангела Меркель сподівається, що спрощення процедури вакцинації заохотить людей робити протиковідну ін'єкцію.
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