Щоб усі встигли, окрім постійних центрів імунізації, у країні запрацювали тимчасові пункти: у бібліотеках, трамвайних вагонах, мечетях і торгових центрах.

Тиждень загальної вакцинації стартував у Німечинні . Відсьогодні та до неділі включно кожен житель країни може щепитися. Безкоштовно, без попереднього запису та черг.

Щоб усі встигли, окрім постійних центрів імунізації, у країні запрацювали тимчасові пункти: у бібліотеках, трамвайних вагонах, мечетях і торгових центрах. Над ними виднітиметься небагатозначна вивіска - "Тут вакцинують". До слова, зараз у Німеччині щеплення зробили 62 відсотки населення.

Але останнім часом темпи імунізації вповільнилися. Канцлерка країни Ангела Меркель сподівається, що спрощення процедури вакцинації заохотить людей робити протиковідну ін'єкцію.