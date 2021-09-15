На півдні Іспанії локалізували масштабну лісову пожежу - за словами надзвичайників, найскладнішу за останнє десятиліття. Вогонь не вщухав у провінції Малага майже тиждень.

Полум'я стрімко ширилося через сильний вітер. Загалом вигоріло майже десять тисяч гектарів лісу. До гасіння залучили до тисячі вогнеборців та півсотні одиниць повітряної техніки. Один пожежник загинув. Три тисячі жителів змушені були залишити свої домівки.

Остаточно приборкати вогонь допоміг дощ, що почався напередодні. У поліції розслідують зумисний підпал.