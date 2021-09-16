Швецький суд ув’язнив на три роки російського шпигуна [ Редактировать ]
Суд у Швеції на три роки відправив за ґрати чоловіка, який шпигував в інтересах Росії. 47-річний засуджений працював консультантом у шведській автомобільній компанії.
Секретну інформацію про виробництво продавав представникам російського посольства. Затримали його під час однієї з зустрічей із дипломатом у 2019-му. Співробітник посольства саме передавав шпигунові винагороду - понад 3 тисячі доларів.
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