На вакцинацію тепер запрошують дітей від 12 до 15 років.

Велика Британія почала активно готуватися до карантинної зими. Адже холодна погода набагато сприятливіша для поширення коронавірусу. Як захищається країна від можливої нової хвилі епідемії та чи буде іще один локдаун - розповість Світлана Чернецька з Лондона.

Підготовка до зими розпочалася зі шкіл. На вакцинацію тепер запрошують дітей від 12 до 15 років. Науковці та чиновники довго вираховували переваги та недоліки імунізації підлітків. Адже у цьому віці ковід переноситься доволі легко. Втім, завдяки щепленням, менше старшокласників підхоплять коронавірус. А отже, й пропустять менше уроків.

Кріс Вітті, головний лікар Англії:

Багато наших колег, лікарів та психологів кажуть, що перебої з навчанням, які трапилися минулого навчального року, були надзвичайно складними для дітей. Вони впливають на фізичне та ментальне здоров'я і матимуть довготривалі освітні наслідки. І це було визначальним фактором для нас при прийнятті рішень щодо вакцинації підлітків.

Старшокласникам пропонуватимуть лише одну дозу Пфайзера чи Модерни. Адже дві дають більше побічних ефектів. Також у рамках підготовки до зими посилюватимуть імунітет з допомогою бустерної вакцини. Її колотимуть усім, кому за 50, а також молодшим людям із групи ризику. І теж використовуватимуть РНК-препарати.

Саджид Давід, міністр охорони здоров'я Великої Британії:

Згідно з останніми статистичними даними, майже 99% смертей від ковіду в країні - це люди, які не отримали двох доз вакцини. Це доводить важливість нашої програми імунізації та її продовження. Отже, що більше людей залишаються невакцинованими, то більші дірки в нашому колективному захисті.

Паралельно британський уряд готує й план Б. Якщо вірус розлютується та знову перенавантажить систему охорони здоров'я, доведеться повертати обмеження. Зокрема, маски знову стануть обов'язковими у приміщеннях, людей проситимуть працювати з дому, а в обіг можуть ввести паспорти вакцинації. А от іще один локдаун вважається дуже малоймовірним.