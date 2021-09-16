Великобританія готується до зими: розпочали зі щеплення старшокласників [ Редактировать ]
Велика Британія почала активно готуватися до карантинної зими. Адже холодна погода набагато сприятливіша для поширення коронавірусу. Як захищається країна від можливої нової хвилі епідемії та чи буде іще один локдаун - розповість Світлана Чернецька з Лондона.
Підготовка до зими розпочалася зі шкіл. На вакцинацію тепер запрошують дітей від 12 до 15 років. Науковці та чиновники довго вираховували переваги та недоліки імунізації підлітків. Адже у цьому віці ковід переноситься доволі легко. Втім, завдяки щепленням, менше старшокласників підхоплять коронавірус. А отже, й пропустять менше уроків.
Кріс Вітті, головний лікар Англії:
Багато наших колег, лікарів та психологів кажуть, що перебої з навчанням, які трапилися минулого навчального року, були надзвичайно складними для дітей. Вони впливають на фізичне та ментальне здоров'я і матимуть довготривалі освітні наслідки. І це було визначальним фактором для нас при прийнятті рішень щодо вакцинації підлітків.
Старшокласникам пропонуватимуть лише одну дозу Пфайзера чи Модерни. Адже дві дають більше побічних ефектів. Також у рамках підготовки до зими посилюватимуть імунітет з допомогою бустерної вакцини. Її колотимуть усім, кому за 50, а також молодшим людям із групи ризику. І теж використовуватимуть РНК-препарати.
Саджид Давід, міністр охорони здоров'я Великої Британії:
Згідно з останніми статистичними даними, майже 99% смертей від ковіду в країні - це люди, які не отримали двох доз вакцини. Це доводить важливість нашої програми імунізації та її продовження. Отже, що більше людей залишаються невакцинованими, то більші дірки в нашому колективному захисті.
Паралельно британський уряд готує й план Б. Якщо вірус розлютується та знову перенавантажить систему охорони здоров'я, доведеться повертати обмеження. Зокрема, маски знову стануть обов'язковими у приміщеннях, людей проситимуть працювати з дому, а в обіг можуть ввести паспорти вакцинації. А от іще один локдаун вважається дуже малоймовірним.
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Адже холодна погода набагато сприятливіша для поширення коронавірусу. Як захищається країна від можливої нової хвилі епідемії та чи буде іще один локдаун - розповість Світлана Чернецька з Лондона.
Підготовка до зими розпочалася зі шкіл. На вакцинацію тепер запрошують дітей від 12 до 15 років.
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Информацию обнародовал министр здравоохранения страны
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