Поліція розганяла антиковідну вечірку в Мадриді [ Редактировать ]
У світі напередодні зафіксували понад 350 тисяч заражень ковідом. Майже шість тисяч людей померли. Серед країн із найбільшим денним приростом - США, Індія та Велика Британія.
У Бразилії теж статистика погіршується: за вихідні - понад 150 тисяч інфікованих та майже тисяча смертей. А в Мадриді молодь протестувала через карантинні обмеження. 25 тисяч студентів прийшли на нелегальну вечірку. Кілька годин їх розганяла поліція.
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За минулу добу в Україні дві тисячі 265 нових інфікувань. 44 людини померли. Тисячу 200 хворих ушпиталили, одужало - понад пів тисячі.
При цьому одужали - майже дві тисячі людей. Госпіталізовано - понад півтори тисячі. Найбільше захворювань - у Харківській, Львівській, Дніпропетровській, Одеській областях та в столиці.
При цьому в МОЗ звітують про черговий рекорд щеплень - понад 180 тисяч за добу. А загалом від початку вакцинальної кампанії проведено близько десяти з половиною мільйонів щеплень.
Від початку вакцинальної кампанії - проти коронавірусу імунізували понад 9 мільйонів 780 тисяч українців. Більше як чотири мільйони з них - отримали дві дози вакцини.
Найвища статистика заражень у Києві, на Харківщині, Запоріжжі та на Буковині. Ушпиталили напередодні понад тисячу хворих. 60 пацієнтів - померли від ускладнень.