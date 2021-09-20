Майже чотириста тисяч заражень на ковід у світі

У світі напередодні зафіксували понад 350 тисяч заражень ковідом. Майже шість тисяч людей померли. Серед країн із найбільшим денним приростом - США, Індія та Велика Британія.

У Бразилії теж статистика погіршується: за вихідні - понад 150 тисяч інфікованих та майже тисяча смертей. А в Мадриді молодь протестувала через карантинні обмеження. 25 тисяч студентів прийшли на нелегальну вечірку. Кілька годин їх розганяла поліція.