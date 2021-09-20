Телесеріал "Корона" забрав одинадцять премій "Еммі" [ Редактировать ]
У Лос-Анджелесі оголосили лауреатів 73 телевізійної премії "Еммі". Так званого теле-Оскара вручили у 24 категоріях.
В 11 з них переміг серіал "Корона", у якому йдеться про життя монаршої родини Великої Британії. За роль королеви Єлизавети Другої статуетку отримала Олівія Колман. Джоша О'Коннора відзначили за роль молодого принца Чарльза.
Найкращим комедійним серіалом назвали "Теда Лассо". А "Ферзевий гамбіт" переміг у категорії "Найкращий мінісеріал". Церемонія вручення "Еммі" офлайн відбулася вперше за два роки. 2020 захід на тлі пандемії провели віртуально.
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Церемонія вручення "Еммі" офлайн відбулася вперше за два роки. 2020 захід на тлі пандемії провели віртуально.
Так званого теле-Оскара вручили у 24-х категоріях. В 11 з них переміг серіал "Корона", в якому йдеться про життя монаршої родини Великої Британії.
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