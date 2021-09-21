Эстония начнет вакцинацию третьей дозой [ Редактировать ]
Министерство здравоохранения Эстонии планирует начать ревакцинацию в стране. Ожидается, что она начнется в октябре. Об этом сообщает ERR.
Так, министр здоровья и труда Эстонии Танель Кийк представил правительству план вакцинации на ближайшие месяцы, который предусматривает, в том числе, введение дополнительных и бустерных доз вакцины.
По его словам, третья доза вакцины в Эстонии уже предлагается. В частности, по решению врача дополнительную прививку могут сделать люди со слабым иммунитетом.
"После получения разрешения на продажу мы также готовы сразу предлагать бустерные дозы с мРНК-вакциной, в первую очередь подверженным повышенному риску работникам здравоохранения, сотрудникам и клиентам домов попечения, у них прошло больше всего времени после завершения курса вакцинации", заявил глава Минздрава.
Сейчас Эстония ожидает решения Европейского агентства лекарственных средств относительно ходатайства Pfizer о получении разрешения на продажу бустерных доз, которая должна быть озвучена в начале октября.
Ранее мы писали о том, что Украина ведет переговоры по производству мРНК-вакцин от коронавируса. В дальнейшем у МОЗ есть договоренности на локализацию других вакцин и его представители ведут переговоры о выпуске мРНК-вакцины на территории Украины.
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