Вакцина проти коронавірусу: Індія відновить експорт [ Редактировать ]
Індія відновить експорт протиковідної вакцини із жовтня. Про це заявив міністр охорони здоров'я країни. За його словами, упродовж місяця планують виготовити понад 300 мільйонів доз.
Частину використають для власних потреб, а надлишки - направлять до інших держав. Нагадаю, Індія - найбільший у світі виробник вакцин, зупинила експорт у квітні через погіршення епідситуації в країні та потребу імунізації власного населення.
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