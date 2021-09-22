Землетрус магнітудою 5 і 8 стався на південному сході Австралії. В епіцентрі стихії опинилася столиця штату Вікторія-Мельбурн. Коливання та менш потужні афтершоки відчули близько 25 мільйонів австралійців. Це явище для їхньої країни рідкісне. Як повідомляють місцеві чиновники: жертв і потерпілих немає. Втім деякі будівлі зазнали часткового руйнування. Прибирання на вулицях Мельбурна триває.

Це було ефектно. Відчув, як трясе мій дім, схопив свого пса, став з ним біля дверей. І ми разом чекали, коли припиниться трусанина.