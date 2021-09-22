В Австралії стався землетрус: ніхто не постраждав [ Редактировать ]
Землетрус магнітудою 5 і 8 стався на південному сході Австралії. В епіцентрі стихії опинилася столиця штату Вікторія-Мельбурн. Коливання та менш потужні афтершоки відчули близько 25 мільйонів австралійців. Це явище для їхньої країни рідкісне. Як повідомляють місцеві чиновники: жертв і потерпілих немає. Втім деякі будівлі зазнали часткового руйнування. Прибирання на вулицях Мельбурна триває.
Це було ефектно. Відчув, як трясе мій дім, схопив свого пса, став з ним біля дверей. І ми разом чекали, коли припиниться трусанина.
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