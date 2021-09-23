На заході України стався землетрус [ Редактировать ]
Затрусило! У західній Україні сьогодні стався землетрус, силою майже чотири з половиною бали! Хто відчув поштовхи? Чи варто чекати нових коливань землі? Розкажуть наші кореспонденти.
Перші поштовхи поблизу Чорткова місцеві відчули близько шостої ранку. На записах із камер спостереження чути гуркіт, видно, як хитаються метрові паркани, вмикається автоматичне освітлення. Коливання відчули й в домівках.
Ігор, житель села Лука:
Ліжком так потрясло, аж хатою потрясло. Я думав, що щось сталося, що трясонуло у сусіда є трактор - я думав, може, можливо, трактор він запустив, або не знав що, вітер сильний. думав.
Землетрус відчули не тільки в Чортківському, а й у Тернопільському районі, зокрема в самому Тернополі. А також і в сусідніх Чернівецькій, Вінницькій, Львівській, Рівненській, Івано-франківській та Хмельницькій областях, на відстані до двохсот кілометрів. Зафіксували земні коливання і в Європі - у Потсдамському центрі. Надзвичайники повідомили - поштовх був із магнітудою майже чотири. А в епіцентрі його сила могла сягати навіть шести.
Андрій Николаєв, сейсмолог:
Це був землетрус, який спричинений тектонічними чинниками, тектонічними явищами. Очевидно один з місцевих тектонічних розломів активізувався.
Для України землетруси, які можна відчути - явище рідкісне. Утім на Чортківщині за останні два роки їх фіксували вже двічі: у 2019 та 2020. Тоді магнітуда коливань була лише два. Окрім того, схожі за природою коливання на Тернопільщині були 19 років тому. Їх епіцентр був дещо північніше - поблизу Теребовлі. Тоді земні поштовхи навіть зруйнували будинки.
Андрій Николаєв, сейсмолог:
Цікаво, що землетруси в цьому районі відбувалися і в минулі роки. Зокрема, відомий землетрус 1903 року. Координати його епіцентру майже ідеально збігатися з тим, що був.
Науковці кажуть, це не останній землетрус у регіоні. Місце сейсмоактивне і в майбутньому слід чекати нових поштовхів.
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