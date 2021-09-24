"Композитора Ивасюка повесили мертвым" - прокурор [ Редактировать ]
В пятницу, 24 сентября, экс-заместитель генпрокурора Николай Голомша сделал неожиданное заявление о смерти известного композитора Владимира Ивасюка и поставил под сомнение версию о самоубийстве. Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов.
Голомша отметил, что возобновленное следствие показало, что его повесили уже мертвым.
Даже фальсификация доказательств лечения была достаточно похабной. Симптоматика была одна - лекарства другие. Мы установили, что его повесили уже мертвым.
Ранее мы писали о том, что Генпрокуратура возобновила расследование гибели композитора Ивасюка. Читайте также о том, как в 2011 году во Львове открыли памятник композитору и поэту Владимиру Ивасюку.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире
по теме
С начала пандемии в Украине от коронавируса умерли 54 919 человек
Проєкт "Звуки Міста" приурочили до 30 річниці Незалежності України.
В возрасте 90 лет умер известный польский актер Веслав Голас
Люди больше будут обращаться за назначением субсидий после начала отопительного сезона
Некоторые области Украины могут перейти в "красную" зону адаптивного карантина уже через две или три недели