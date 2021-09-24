В пятницу, 24 сентября, экс-заместитель генпрокурора Николай Голомша сделал неожиданное заявление о смерти известного композитора Владимира Ивасюка и поставил под сомнение версию о самоубийстве. Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов.

Голомша отметил, что возобновленное следствие показало, что его повесили уже мертвым.

Даже фальсификация доказательств лечения была достаточно похабной. Симптоматика была одна - лекарства другие. Мы установили, что его повесили уже мертвым.

Ранее мы писали о том, что Генпрокуратура возобновила расследование гибели композитора Ивасюка. Читайте также о том, как в 2011 году во Львове открыли памятник композитору и поэту Владимиру Ивасюку.

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