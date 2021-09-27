Потяг зійшов з рейок у США

Пасажирський потяг зійшов із рейок у США. Три людини загинули та ще понад пів сотні - постраждали. Потяг курсував між Сієтлом і Чикаго.

Під час аварії у ньому було півтори сотні людей. До приїзду рятувальників і швидких, допомогу постраждалим надавали жителі тамтешніх населених пунктів. Що стало причиною аварії - з'ясовують.