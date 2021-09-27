Троє людей загинули внаслідок сходження потягу з рейок у США [ Редактировать ]
Пасажирський потяг зійшов із рейок у США. Три людини загинули та ще понад пів сотні - постраждали. Потяг курсував між Сієтлом і Чикаго.
Під час аварії у ньому було півтори сотні людей. До приїзду рятувальників і швидких, допомогу постраждалим надавали жителі тамтешніх населених пунктів. Що стало причиною аварії - з'ясовують.
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