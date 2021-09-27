Місія - врятувати прем'єра. У Нідерландах посилили охорону голови уряду Марка Рютте. Як пише британське видання "Telegraph", спецслужби отримали сигнали про можливе викрадення прем'єра чи напад на нього.

Загроза надходить від злочинного угруповання. Поблизу Рютте навіть помітили так званих "коригувальників", пов'язаних із мафією. У Національний прокуратурі Нідерландів від коментарів утрималися. Марк Рютте любить їздити на велосипеді і гуляти містом без охорони.