На Криті новий сильний землетрус. Підземні поштовхи магнітудою понад п'ять уранці знову налякали жителів. Про постраждалих та руйнування поки не повідомляють. Епіцентр цього разу розташовувався за 23 кілометри від Іракліона.

Сотні людей у цьому регіоні провели ніч просто неба після потужного землетрусу напередодні. Найбільше шкоди він завдав містечку Аркалохорі. Там загинула людина, щонайменше 20 травмувалися. Десятки будівель пошкоджені. Уночі на острові були зафіксовані десятки афтершоків.