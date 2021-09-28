Люди провели ніч просто неба через сильні землетруси на Криті [ Редактировать ]
На Криті новий сильний землетрус. Підземні поштовхи магнітудою понад п'ять уранці знову налякали жителів. Про постраждалих та руйнування поки не повідомляють. Епіцентр цього разу розташовувався за 23 кілометри від Іракліона.
Сотні людей у цьому регіоні провели ніч просто неба після потужного землетрусу напередодні. Найбільше шкоди він завдав містечку Аркалохорі. Там загинула людина, щонайменше 20 травмувалися. Десятки будівель пошкоджені. Уночі на острові були зафіксовані десятки афтершоків.
по теме
За попередніми оцінками, сила землетрусу сягала майже шести, а епіцентр розташовувався за 80 кілометрів від міста Іракліон.
Загинув робітник, який працював над реставрацією храму. За оцінками Інституту геодинаміки, сила землетрусу становила 5,8 бала. Ці підземні поштовхи називають найпотужнішими за останні 60 років.
Стихійне лихо виникло після тривалої посухи в регіоні й під дією сильних вітрів. Інформації про постраждалих не надходило.
23 людини постраждали. Троє літніх жінок у тяжкому стані. Рвонуло близько п'ятої ранку в одній з квартир.
Подземные толчки длились в течение нескольких минут