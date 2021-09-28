Депутати намагаються зачепити важливі для України теми в рамках усіх інших дискусій.

Небезпека газогону "Північний потік – 2" для екології, вплив пандемії на зростання соціальної нерівності та сотні українських дітей, які через реформи опинилися без доступу до освіти. Такі теми на сесії Парламентської асамблеї Європи піднімає українська делегація. Які аргументи висувають - знає Олена Абрамович.

Узгодити дебати по Криму, які фактично мали б бути єдиним українським питанням, нашій делегації на цій сесії ПАРЄ не вдалося. Проте депутати намагаються зачепити важливі для України теми в рамках усіх інших дискусій. Так, Олексій Гончаренко збирається у середу під час обговорення кліматичних змін підняти проблему негативного впливу на екологію газогону "Північний потік -2".

Олексій Гончаренко, член української делегації в ПАРЄ:

Російський газ брудний з усіх точок зору. І з точки зору, що на гроші від нього фінансується війна проти України та інших країн, терористичні акти, вбивства, кібератаки і так далі. І з точки зору того, що видобуток російського газу і його транспортування призводить до того, що Росія є найбільшим в світі забруднювачем повітря метаном.

Тим часом Павло Сушко намагається достукатися до європейських колег з іншою проблемою. Під час реформи децентралізації у низці областей України закрились спеціалізовані школи. Ідея за цим стояла хороша - ЄС дав кошти на розвиток інклюзивної освіти. Щоб діти з різними вадами розвитку могли навчатися не ізольовано - в інтернатах, а разом з усіма іншими.

Павло Сушко, член української делегації ПАРЄ:

И реформаторы стали думать, что специальная школа - это такой же интернат. То есть закрыв специальную школу, они выполнили одно из условий, закрыли просто интернат. 100 детей, которые там учились, отправили домой, и показатели - это просто отличная история, что дети оказались в семье. И никого не волнует, что дети остались дома, но они оказались просто без образования.

Як приклад депутат навів Закарпатську область - там місцеві чиновники закрили усі спеціалізовані школи. І батьки змушені возити дітей у сусідні області. А в часи пандемії доступ до освіти для дітей з вадами ще більше ускладнився - для тих, хто не чує чи не бачить онлайн навчання - не варіант. Загострив коронавірус і соціальну нерівність в країні в цілому - наголосила Юлія Льовочкіна.

Юлія Льовочкіна:

Пандемия - насколько это ухудшило отсутствие рабочих мест, как растет наша безработица, какой колоссальный разрыв между богатыми и большинством украинцев. Какие у нас вопросы и проблемы со средним классом. И все это возможно и должно решаться государством.

Тільки влада може вирішити проблеми соціальної нерівності - зробили висновок учасники дебатів на цю тему. Хтось пропонує це робити за рахунок розподілення коштів з бюджету, інші пропонують обкласти спеціальними податками інтернет-гігантів.