Папа Римський Франциск планує відвідати Україну [ Редактировать ]
Папа Римський Франциск планує відвідати Україну наступного року. Про це повідомляє Католицьке інформаційне агентство. Водночас точну дату візиту понтифіка наразі не називають.
За всю історію, очільник Ватикану приїжджав до України лише одного разу. 2001 року нині покійний Іоан Павло Другий відвідав Київ і Львів.
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