Швеція скасувала карантинні обмеження - які й до того були відносно м'якими у порівнянні з іншими країнами ЄС. Від учора в країні дозволено збиратися в будь-якій кількості на масових заходах, концертах та спортивних подіях, а також для святкувань весіль або днів народжень.

Такий крок уряд пояснив успішною вакцинацією. Наразі повне щеплення в країні отримали понад 75 відсотків дорослого населення.