Швеція скасувала карантинні обмеження [ Редактировать ]
Швеція скасувала карантинні обмеження - які й до того були відносно м'якими у порівнянні з іншими країнами ЄС. Від учора в країні дозволено збиратися в будь-якій кількості на масових заходах, концертах та спортивних подіях, а також для святкувань весіль або днів народжень.
Такий крок уряд пояснив успішною вакцинацією. Наразі повне щеплення в країні отримали понад 75 відсотків дорослого населення.
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