2,6 млрд гривен - такие убытки, по предварительным подсчетам ожидают Харьковские тепловые сети. Об этом в эфире телеканала Live заявил депутат Харьковского горсовета от ОП-ЗЖ Андрей Спасский, сообщает пресс-служба партии.

Он отметил, что это случится вследствие повышения цены на газ и того, что местная власть планирует не повышать тариф на тепло.

Если в прошлом сезоне, при средневзвешенной цене на газ в 8 грн/м куб у теплосетей убытки составили 1,6 млрд грн, о чем свидетельствуют их отчёты, предоставленные на профильную депутатскую комиссию, то в этом году цена на газ и транспортировку составит около 12 грн/м куб. То есть рост произойдёт на 50%. Соответственно, убытки при неизменных тарифах, тоже вырастут минимум на 50%, а это 2,4 млрд грн. А если прибавить сюда рост электроэнергии и минимальной зарплаты, то прогноз убытков составит минимум 2,6 млрд гривен.

По мнению Андрея Спасского, не повышать тариф - это всего лишь предвыборный лозунг местной власти.

За месяц до выборов мэра они обманывают людей, спекулируя на самой актуальной теме. Но платить харьковчане все равно будут. Из собственных налогов. Проще говоря, убытки теплосетей будут возмещены коммунальному предприятию из бюджета города. То есть то, что должно пойти на развитие города - на ремонт больниц, дорог, подъездов, крыш, - отдадут как компенсацию Харьковским тепловым сетям.

По словам депутата, в Харькове - коллапс в сфере теплового хозяйства. Коммунальное предприятие "Харьковские тепловые сети" заявляет, что идет постоянная замена коммуникаций, но в плане на этот год - замена 100 км труб.

Чтобы сравнить масштаб – это 8% от общей протяженности 1600 км в Харькове. При том, что в замене нуждаются более 80% коммуникаций.

По мнению Спасского, в городе нет политики энергоэффективности.

Чтобы экономить деньги харьковчан и не обогревать воздух нужно не только менять трубы десятилетиями. Необходимо энергоэффективно утеплять дома, термоизолировать трубы, устанавливать индивидуальные тепловые пункты.

Напомним ,что ранее Юрий Бойко заявил, что законодательная инициатива ОПЗЖ позволит снизить тарифы на газ.