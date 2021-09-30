Європейський газ встановив новий рекорд [ Редактировать ]
Ціна газу в Європі встановила новий рекорд - 1100 доларів за тисячу кубів. Фьючерсі на листопад, на газовому хабі у Нідерландах, сьогодні укладали за цією ціною. Ще вчора вона складала 1050 доларів.
Рекордне зростання пов'язане з низькими запасами газу у європейських підземних сховищах і скороченням поставок із Росії. Нагадаю, Сполучені Штати відкрито звинувачують Кремль у навмисному недопостачанні газу до ЄС з метою якомога швидшого введення в експлуатацію "Північного потоку-2".
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Ще рік тому газ коштував на рівні 160 доларів за той самий об'єм.
Ціни на електроенергію за пів року зросли втричі. З такою проблемою зіткнулися Іспанія та Португалія. Середня вартість мегават-години в цих країнах - 175 євро.