Ціна газу в Європі встановила новий рекорд - 1100 доларів за тисячу кубів. Фьючерсі на листопад, на газовому хабі у Нідерландах, сьогодні укладали за цією ціною. Ще вчора вона складала 1050 доларів.

Рекордне зростання пов'язане з низькими запасами газу у європейських підземних сховищах і скороченням поставок із Росії. Нагадаю, Сполучені Штати відкрито звинувачують Кремль у навмисному недопостачанні газу до ЄС з метою якомога швидшого введення в експлуатацію "Північного потоку-2".