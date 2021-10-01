І вже є реакція української влади на затримання Михаїла Саакашвілі. За словами прес-секретаря президента Сергія Нікіфорова, Володимир Зеленський занепокоєний новинами про затримання Саакашвілі і тоном заяв в Грузії щодо розвитку ситуації.

Україна звертається до Грузії за роз’ясненням причин затримання, а консули працюють над наданням допомоги. Також посла Грузії викликали у МЗС України для отримання офіційної інформації щодо затримання.

І з’явилося відео затримання Михаїла Саакашвілі у Тбілісі. Нагадаю, Саакашавлі зараз є головою виконавчого комітету реформ при Президенті України, а також має громадянство України. Сьогодні він прибув у Грузію для участі у виборах. Там його одразу затримали і помістили у тюрму Руставі. Оскільки у себе на батьківщині він проходить у низці кримінальних справ.