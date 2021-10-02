Национальная женская футбольная лига (NWSL) США отменила матчи из-за секс-скандала с участием бывшего тренера команды North Carolina Courage Пола Райли. Об этом сообщается на официальном сайте лиги.

В интервью The Athletic две девушки - Шинейд Фаррелли и Мелеана "Мана" Шим​, которые тренировались и играли под руководством Райли, обвинили его в сексуальном насилии. Они утверждают, что он принуждал их к сексу во время его работы в нескольких лигах и командах после 2010 года.

Шинейд Фаррелли и Мелеана "Мана" Шим

После обвинений Национальная женская футбольная лига приостановила тренерскую лицензию 58-летнего Райли, а команда NC Courage разорвала с ним контракт.

Федерация футбола США заявила, что "немедленно" начнет расследование по обвинениям Пола Райли в сексуальном принуждении и ненадлежащем поведении. Сам тренер все обвинения он отрицает.

Пол Райли

Напомним, что из-за секс-скандалов недавно в отставку пришлось уйти губернатору штата Нью-Йорк Эндрю Куомо и министру здравоохранения Великобритании Мэтту Хэнкоку.