Футбольные матчи в США отменили из-за секс-скандала (фото) [ Редактировать ]
Источник: NC Courage
Национальная женская футбольная лига (NWSL) США отменила матчи из-за секс-скандала с участием бывшего тренера команды North Carolina Courage Пола Райли. Об этом сообщается на официальном сайте лиги.
В интервью The Athletic две девушки - Шинейд Фаррелли и Мелеана "Мана" Шим, которые тренировались и играли под руководством Райли, обвинили его в сексуальном насилии. Они утверждают, что он принуждал их к сексу во время его работы в нескольких лигах и командах после 2010 года.
Шинейд Фаррелли и Мелеана "Мана" Шим
После обвинений Национальная женская футбольная лига приостановила тренерскую лицензию 58-летнего Райли, а команда NC Courage разорвала с ним контракт.
Федерация футбола США заявила, что "немедленно" начнет расследование по обвинениям Пола Райли в сексуальном принуждении и ненадлежащем поведении. Сам тренер все обвинения он отрицает.
Пол Райли
Напомним, что из-за секс-скандалов недавно в отставку пришлось уйти губернатору штата Нью-Йорк Эндрю Куомо и министру здравоохранения Великобритании Мэтту Хэнкоку.
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