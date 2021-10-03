В Україні зараз йде активний розпродаж непрацюючих виправних колоній. У неділю ввечері, 3 жовтня, в ефірі програми "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" міністр юстиції України Денис Малюська розерив деталі реалізації виправних закладів.

За його словами, зараз попит на придбання таких устнов залежить від саимх виправних колоній. Зараз тільки під час торгів за Львівську колонію її вартість виросла втричі.

Залежить від установ. У Льівові за придбання колонії змагались одразу 9 покупців змагались за покупку і ціна виросла втричі. По об'єктам, де також ішли торги, а це Коцюбинське і Одеса, зараз продаж триває повільно, тому що не було явної відкритої публічної підтримки місцевої влади.

Міністр зазначив, що у Львові одразу мер виступив за те, що будуть присутні містобудівні обмеження, а також переоформленння землі. Спільно з мерами Коцюбинського і Одеси планується розмістити і продати об'єкти, від чого виграє громада. Також зараз розробляється проектна документація по будівництву нових слідчих ізоляторів у Борисполі і Львові.

Також Малюська додав, що в слідчих ізоляторах будуть нові будівлі європейського стандарту. В'язні будуть проходити ресоціалізацю у суспільстві і будуть адаптовані до життя.

Ранее мы писали, что во Львове исправительная колония №48 выставлена на аукцион за 135 миллионов гривен в рамках "Большой приватизации тюрем". Во время осуществления своей деятельности пенитенциарное учреждение было заполнено всего на 40%.

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