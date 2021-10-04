В Україні ушпиталили понад дві тисячі хворих на коронавірус [ Редактировать ]
Після вихідних статистика поширення Ковіду дещо знизилась. За попередню добу в Україні 4 821 зараження. Найбільше на Буковині, Харківщині, Чернігівщині та Дніпропетровщині.
Від ускладнень померли 114 людей. Ушпиталили понад дві тисячі інфікованих. Одужало удвічі менше. За даними ресурсу, що відстежує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 19 місці за поширенням і кількістю смертей від COVID. Повністю вакциновані в країні 5 мільйонів 770 тисяч громадян.
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Минулої доби в нашій країні від ускладнень Ковіду померли 194 пацієнти.
Одужали при цьому понад три тисячі людей. Майже таку ж кількість довелося госпіталізувати. В лідерах за позитивними ПЛР тестами - Харківщина, Дніпропетровська та Донецька області.
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