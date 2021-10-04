COVID-19 у світі: понад чотири з половиною тисячі людей померли [ Редактировать ]
Напередодні у світі від коронавірусу померли понад чотири з половиною тисячі людей. За добу - приблизно 300 тисяч інфікувань. Найбільше у Великій Британії, Туреччині, Сполучених Штатах і Росії. В Ізраїлі третя доза стала обов'язковою для завершення вакцинації.
Тим, хто не має бустерного щеплення, заборонено перебувати в закритих громадських приміщеннях, тобто відвідувати крамниці, спортзали чи культурні заклади. А Швеція дозволила 15-річним підліткам імунізуватися проти коронавірусу без згоди батьків.
по теме
Найбільше інфікувань у Харківській, Львівській та Запорізькій областях - повідомили в міністерстві охорони здоров'я.
За показниками темпів поширення COVID-19, дві області перебувають у "помаранчевій" зоні епіднебезпеки: Донецька та Чернівецька. Решта регіонів, за винятком Закарпаття та Кіровоградщини, - "жовті".
Найбільше інфікувань на Харківщині - майже тисяча. Далі йдуть Дніпропетровщина та Донеччина.
Найбільше інфікувань на Дніпропетровщині, Харківщині та Донеччині - повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.
Як і раніше, єдиним способом зупинити пандемію залишається формування колективного імунітету. Наразі щеплення зробили лише 18 відсотків громадян.