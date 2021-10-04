Напередодні у світі від коронавірусу померли понад чотири з половиною тисячі людей. За добу - приблизно 300 тисяч інфікувань. Найбільше у Великій Британії, Туреччині, Сполучених Штатах і Росії. В Ізраїлі третя доза стала обов'язковою для завершення вакцинації.

Тим, хто не має бустерного щеплення, заборонено перебувати в закритих громадських приміщеннях, тобто відвідувати крамниці, спортзали чи культурні заклади. А Швеція дозволила 15-річним підліткам імунізуватися проти коронавірусу без згоди батьків.