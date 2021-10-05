П’яні молодики побили ветерана АТО на Волині [ Редактировать ]
На Волині п'яні молодики ромської національності побили ветерана АТО. Чоловіки напали на армійця, коли той чекав автобуса на зупинці у селищі Торчин. Відео виклали у соцмережі свідки. На кадрах видно, як чоловік у військовій формі лежить на землі, а його ногами та кулаками лупцюють кілька нападників.
Виявилося, атовець зробив нетверезій компанії зауваження, бо вона чіплялася до перехожих і хуліганила. Коли приїхали поліціянти, роми повтікали. У бійця зламаний ніс та синці. Однак писати заяву він відмовився. Натомість, наступного дня нападників розшукали побратими потерпілого - і примусили публічно вибачитись.
-Люди, вибачте. Такого ніколи не повториться. Клянуся вам перед богом. Більш того, не буде ніколи. -Хлопці ви вибачення просите перед ким? - Перед тим дядьком, що ми йому зробили, перед всіма Вами. -Чи перед всіма, чи перед військовими? - І перед військовими. - А місцевими, шо ви тут робити? - І перед місцевими.
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