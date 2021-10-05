На кадрах видно, як чоловік у військовій формі лежить на землі, а його ногами та кулаками лупцюють кілька нападників.

На Волині п'яні молодики ромської національності побили ветерана АТО. Чоловіки напали на армійця, коли той чекав автобуса на зупинці у селищі Торчин. Відео виклали у соцмережі свідки. На кадрах видно, як чоловік у військовій формі лежить на землі, а його ногами та кулаками лупцюють кілька нападників.

Виявилося, атовець зробив нетверезій компанії зауваження, бо вона чіплялася до перехожих і хуліганила. Коли приїхали поліціянти, роми повтікали. У бійця зламаний ніс та синці. Однак писати заяву він відмовився. Натомість, наступного дня нападників розшукали побратими потерпілого - і примусили публічно вибачитись.