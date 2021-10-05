Данія надала дозвіл на запуск "Північного потоку-2". Енергетичне агентство країни схвалило введення газогону в експлуатацію з першого жовтня. Німецький регулятор поки що не поспішає. Там вимагають від компанії Nord Stream документів, які б підтвердили відповідність енергетичному законодавству ЄС. А ціна на газ у Європі встановила новий історичний рекорд - 1400 доларів за тисячу кубів. Як ігри Газпрому вдарили по кишенях європейців, розкаже Олена Абрамович.

Одягатися тепліше та платити за електрику й опалення удвічі більше. До такої зими вже готуються жителі деяких європейських країн. Про підвищення тарифів уже оголосили в Італії.

Ірина Рокка, жителька Рима:

Сейчас, конечно, все мы немножко в панике из-за того, что нам объявили о повышении цен на тарифы. Уже в июле у нас подняли немножечко, где-то на 10% свет и на 15% газ. И вот с октября, говорят, опять будут повышения на свет и газ на 20 и 40%.

Італійський уряд пообіцяв субсидії малозабезпеченим. Решта має бути готова сплачувати більше. Бо економити тепло там і так уже вміють. Правило - що більше споживаєш, то вищий тариф - діє давно.

Ірина Рокка, жителька Рима:

Если температура в квартире превысит 20 градусов - будет штраф. Потому что не разрешается, чтобы отапливали квартиру выше 20 градусов в зимнее время. То есть предпочитаем утепляться - теплые пижамы, спортивные костюмы.

Ціни на газ у ЄС першого жовтня сягнули рекордного рівня. Тож проблема торкнулась чи не кожної країни. Міністри фінансів блоку зібралися порадитися - як знайти спільний підхід у стримуванні тарифів.

Надія Кальвіно, міністр фінансів Іспанії:

Це безпрецедентне зростання тарифів на енергоносії, що насамперед залежить від цін на міжнародних ринках. І ми не можемо вирішити це питання на національному рівні - потрібна скоординована європейська відповідь.

Бруно Ле Мер, міністр фінансів Франції:

Ідеться навіть не про місяці, а про роки. Нам доведеться мати справу зі зростанням оплати енергоносіїв. Бо ми потребуємо дедалі більше електроенергії, а її ціна залежить від вартості газу. І найближчим часом це буде головна політична тема.

Ціни на газ зросли через сповільнення постачання з Росії. Газпром вирішив у такий спосіб прискорити запуск "Північного потоку-2" - пояснюють аналітики. Однак стати менш енергонезалежними від Росії - не просто.

Урсула фон дер Ляєн, Президент Єврокомісії:

Наразі до Європейського Союзу імпортуються 90% газу і 97% нафти. Тому ми дуже залежимо від постачальників. Причина збільшення цін на газ - це економічне зростання у всьому світі й, відповідно, підвищення попиту. Але пропозиція не зростає. Ми дуже вдячні, що Норвегія нині збільшує виробництво. Але, наприклад, Росія, поводиться інакше.

Ще один компонент у ціні на електроенергію - нововведений Євросоюзом податок на вуглець. Це спроба боротися з кліматичними змінами, і від нього в Брюсселі не відмовляться. Та й становить він лише п'яту частину від тарифу. Єврокомісія пропонує країнам-членам натомість вилучити з тарифів інші вагомі складові, зокрема зменшити податок на додану вартість тощо.

Марко Гвілі, науковий радник Інституту міжнародних відносин Італії:

В Італії, це може звучати парадоксально, але у вашому рахунку за електроенергію закладена також, приміром, вартість отримання сигналу від італійського телебачення. Тож часом тариф складається з доволі різноманітних компонентів. І саме над цим працюватиме уряд.

Від Брюсселя європейські уряди очікують створення стратегічного запасу газу. З такою пропозицією виступила Італія. І вже за два тижні лідери країн ЄС мають обговорити такий варіант на саміті.