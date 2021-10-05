"Кліматична" премія. Нобелівський комітет оголосив переможців у галузі фізики. Лауреатами стали кліматологи Шюкуро Манабе та Клаус Гассельманн, а також фізик-теоретик Джоджіо Парізі.

Манабе і Гассельманн дослідили, як людство впливає на зміну клімату. Вони довели, що збільшення температури на поверхні планети безпосередньо пов'язане з викидами вуглекислого газу в атмосферу.

За це вони розділять половину премії. Другу половину отримає Парізі - за дослідження того, як безлад і відхилення взаємодіють у різних системах - від атомів до планет.

Клаус Гассельманн, кліматолог: