Нобелівська премія цього року стала "кліматичною" [ Редактировать ]
"Кліматична" премія. Нобелівський комітет оголосив переможців у галузі фізики. Лауреатами стали кліматологи Шюкуро Манабе та Клаус Гассельманн, а також фізик-теоретик Джоджіо Парізі.
Манабе і Гассельманн дослідили, як людство впливає на зміну клімату. Вони довели, що збільшення температури на поверхні планети безпосередньо пов'язане з викидами вуглекислого газу в атмосферу.
За це вони розділять половину премії. Другу половину отримає Парізі - за дослідження того, як безлад і відхилення взаємодіють у різних системах - від атомів до планет.
Клаус Гассельманн, кліматолог:
Найближчі десятиліття можливі значні зміни клімату. Це ніби порівняти теперішній час і льодовиковий період. За прогнозами, через 100 років температура може зрости на 2-3 градуси. Та якщо показники викидів і далі залишатимуться високими, ця різниця може бути ще удвічі більшою.
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Науковці дослідили, як людство впливає на зміну клімату. Манабе та Гассельманн довели, що збільшення температури на поверхні планети безпосередньо пов'язане з викидами вуглекислого газу в атмосферу.
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