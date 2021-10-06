В автошколах меняется учебная программа: как будуть готовить водителей [ Редактировать ]
Источник: РИА Новости
Кабинет министров Украины на своем заседании в среду, 6 октября, внес изменения в учебные программы для водителей. Об этом сообщил в своем Telegram-канале народный депутат Алексей Гончаренко.
Теоретическая часть обучения будет составлять из пяти предметов:
- строение и техническое обслуживание транспортных средств;
- основы законодательства в сфере безопасности дорожного движения (ПДД);
- основы управления транспортным средством и требования безопасности дорожного движения;
- этика (психологические основы) водителя транспортного средства,
- медицинское обеспечение (оказание первой домедицинской помощи пострадавшим в ДТП).
Практическая часть будет включать практику вождения, а также специальные положения относительно категорий. Автошкола может менять до 20% тем по собственному усмотрению.
Заниматься в автошколе можно будет не более пяти часов в день. Длительность занятий по теоретической части составляет 1 академический час (45 минут), а практической - 1 астрономический час (60 минут).
Переподготовка водителей транспортных средств будет проводиться по 20-часовому курсу практического вождения.
Напомним, что с апреля 2021 года в Украине поменялись экзаменационные вопросы на получение водительского удостоверения. Стало большое вопросов, связанных с различными нестандартными дорожными ситуациями.
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