До "червоної" зони вже цього тижня можуть потрапити Харківщина, Запоріжжя та Херсонщина. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Відповідно, кінотеатри, кафе, ресторани, спортзали, театри та інші громадські заклади зможуть працювати, лише якщо їхні співробітники та відвідувачі стовідсотково вакциновані. А перевіряти на наявність ковід-сертифікатів матимуть право не тільки підприємці, а й поліція. Це стосується й освітніх закладів.

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:

У "червоній" зоні карантину освітні заклади будуть працювати офлайн, тобто очно лише якщо колектив буде мати 100 відсотків повністю вакцинованих працівників. Відповідно садочки й перші-четверті класи продовжать працювати у звичайному очному форматі, так само як спеціалізовані заклади, але безумовно там потреба буде, щоби колектив був на 100 відсотків вакцинований, аби убезпечити дітей від зараження і важчих випадків.