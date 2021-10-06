Серед затриманих на судні, що перевозило тонну кокаїну, є громадянин України. Про це заявив речник вітчизняного МЗС Олег Ніколенко.

Судно "Труді" прямувало з Бразилії в Бельгію. Але французькі митники направили його в порт Дюнкерка. Там під час обшуку і виявили наркотики. Вартість вантажу оцінюють у десятки мільйонів євро. Екіпаж судна, а це близько 20 осіб - затримали й доправили в Париж. Серед них є громадяни Росії, Філіппін, Єгипту й Ефіопії. А капітан має румунське громадянство.

Олег Ніколенко, речник МЗС України: