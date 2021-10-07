Новий артоб'єкт представили у Бабиному Яру [ Редактировать ]
Напередодні в Києві відкрили "Кришталеву стіну плачу". Новий артоб'єкт представили під час офіційних жалобних заходів у Бабиному Яру. Участь у них взяли президенти України, Ізраїлю та Німеччини.
Державний симфонічний оркестр Німеччини виконав 13 симфонію Шостаковича "Бабин Яр". Також виступили музиканти з Ізраїлю, США, Литви, Естонії та Бельгії. У пам'ять про загиблих зачитали молитву.
Володимир Зеленський, президент України:
У цьому місці нацисти розстріляли понад сто тисяч людей. Трагедія Бабиного Яру торкнулася кожного... хто вважає себе людино.
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Новий артоб'єкт представили під час офіційних жалобних заходів у Бабиному Яру. Участь у них взяли президенти України, Ізраїлю та Німеччини.
Державний симфонічний оркестр Німеччини виконав 13 симфонію Шостаковича "Бабин Яр". Також виступили музиканти з Ізраїлю, США, Литви, Естонії та Бельгії.
Одразу після війни радянська влада урочище забудувала. Проклали вулицю, звели багатоповерхівки, парк, дорогу та станцію метро.
За різними даними, тоді загинули від дев'яноста до ста тисяч людей. Із них приблизно 65-70 тисяч євреїв. Сьогодні в меморіальному комплексі Бабин Яр розпочалися офіційні церемонії вшанування пам'яті жертв. Побувала на відкритті моя колега Ксенія Барвіненко.
Спочатку він відвідає село Корюківку на Чернігівщині, щоб вшанувати пам'ять жертв трагедії 1943 року.