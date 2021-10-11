Найбільший паводок стався у Китаї [ Редактировать ]
Китайську провінцію Шань-Сі накрив найбільший паводок за останні 40 років. Четверо людей загинули. Евакуювали - 120 тисяч. Провінція розташована в низині, тож затопило її дуже швидко.
Стихія знищила врожай, розмила дороги, частково зруйнувала стародавню міську стіну Пін'-Яо - це відома туристична принада в Шань-Сі. Також повінь пошкодила 27 вугільних шахт, які довелося тимчасово закрити.
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Стихія знищила врожай, розмила дороги, частково зруйнувала стародавню міську стіну Пін'-Яо - це відома туристична принада в Шань-Сі.
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Потоки лави поглинають усе на своєму шляху. Лише сьогодні знищені щонайменше чотири житлові будинки.