Китайську провінцію Шань-Сі накрив найбільший паводок за останні 40 років. Четверо людей загинули. Евакуювали - 120 тисяч. Провінція розташована в низині, тож затопило її дуже швидко.

Стихія знищила врожай, розмила дороги, частково зруйнувала стародавню міську стіну Пін'-Яо - це відома туристична принада в Шань-Сі. Також повінь пошкодила 27 вугільних шахт, які довелося тимчасово закрити.