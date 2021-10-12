Чоловік витратив на це шість років

Будинок-карусель побудував чоловік із Боснії та Герцеговини. Винахідник Воїн Кусич створив будівлю, яка самостійно обертається на 360 градусів. Повне коло будинок робить за 24 години на мінімальній швидкості та за 22 секунди - на максимальній.

Усі деталі диво-конструкції чоловік побудував сам і витратив на це шість років. За його словами, створити такий дім його спонукала дружина.

Воїн Кусич, винахідник: