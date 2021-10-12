Британський медичний дослідник заявив, що коронавірус ніколи не зникне повністю [ Редактировать ]
Коронавірус вдасться приборкати, проте повністю він не зникне. Переконаний Джеремі Фаррар, британський медичний дослідник.
На його думку, Данія - еталонна модель "подолання" вірусу. Понад 76 відсотків населення вакциновані, а всі карантинні обмеження - знято. Та вірус, усе одно, поширюється.
Щодня, фіксують одну-дві смерті. Водночас тяжкохворих обмаль. Саме таке майбутнє, на думку дослідника, очікує постковідний світ. Де вакцинація і краще лікування утримуватимуть вірус.
по теме
Про це заявили у Всесвітній організації охорони здоров'я. Та наголосили - попри це, говорити про її завершення ще зарано.
Ушпиталили 3,5 тисячі людей. Найгірша ситуація на Харківщині, Львівщині та Одещині.
Цифри ковідної статистики зростають щодня. За останню добу - понад 15 тисяч випадків ковіду. Одужало втричі менше. 341 людина померла.
314 хворих померли від ускладнень.
Найбільше у США, Великій Британії та Туреччині. Понад 7 тисяч інфікованих померли.