Банкова відреагувала на ситуацію з газом в областях [ Редактировать ]
На ситуацію з газом - відреагували на Банковій. Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко - розмістив допис у Фейсбуці.
У ньому йдеться про те, що причин для паніки немає. Комісії з надзвичайних ситуацій збираються, аби прискорити підписання угод на постачання газу. Адже палива - в українських сховищах достатньо. І Нафтогаз цього тижня готовий підписати всі договори зі споживачами соціальної сфери. Для побутових споживачів тариф - сім із половиною гривень за куб, а для соціальної сфери - неповні 17.
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Подешевшав, але не значно. На європейській енергетичній біржі ціни на газ "пригальмували". Тепер тисяча кубів коштує приблизно тисячу доларів. Утім, це - все одно дорого!
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Бо річний об'єм газу розіб'ють на 12 рівних платежів. Тож для людей, що мають стабільний дохід щомісяця - платити за газ у такий спосіб зручніше.
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