Українські військовики затримали найманця із ОРДЛО [ Редактировать ]
Черговий найманець із ОРДЛО потрапив до рук українських військовиків. За останні кілька тижнів це вже другий випадок. Представники української сторони в Тристоронній контактній групі заявили, що це сталося під час чергової провокації бойовиків, протягом розмінування ділянки поблизу Золотого.
Група озброєних людей із розпізнавальними знаками Спільного центру координації та контролю намагалася провести розвідку на залишених українськими військовими позиціях. Один із розвідників вийшов прямо на оперативну групу ЗСУ та був затриманий. Це громадянин РФ Андрій Косяк. В Україні він перебував у розшуку ще з 2010 року за підозрою в умисному вбивстві.
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