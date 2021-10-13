Главный государственный санитарный врач Игорь Кузин заявил о том, что списки профессий для обязательной вакцинации от коронавируса будут постоянно обновляться. Периодичность изменения перечня пока не определена, но это не будет происходить еженедельно. Об этом он сказал в интервью "Украинскому радио".

Мы будем постоянно пересматривать такой список, потому что мы понимаем, что многие объекты, в частности критической инфраструктуры, должны работать даже при "красной" зоне. Сейчас нарабатывается этот список.

В ходе интервью его спросили о том, планируется ли в ближайшее время добавить в список обязательной вакцинации полицейских и кассиров супермаркетов. Главный санврач ответил на него отрицательно, отметив, что на данном этапе не планируется внесение изменений в этот перечень.

Мы должны выбирать тактику постепенную, потому что вся инфраструктура перестраивается на ту или иную группу риска. Поэтому изменения не будут происходить еженедельно, поскольку это потребует дополнительного вложения ресурсов.

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