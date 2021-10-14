Сотрудник "Укрпошти" за вакцинацию потребовал 1 млрд евро [ Редактировать ]
Источник: GettyImages/Global Images Ukraine
Генеральный директор "Укрпошти" показал письмо от своего сотрудника, в котором тот потребовал миллиард евро компенсации за вакцину от COVID-19. Об этом сообщается на Facebook Игоря Смилянского.
Работник почты еще не привился от коронавируса, но уже требует деньги за побочные эффекты, которых он опасается после укола:
Вы спрашиваете, почему топ-менеджеры получают высокую зарплату? Да потому, чтобы я мог дать миллиард евро работнику. Только при таких условиях он готов привиться от коронавируса. А если я откажу - меня ждет тюрьма и срок по ст. 365 УК Украины за принудительную вакцинацию.
Письмо с требованиями он получил по почте. Смилянский также отметил тот факт, что оно напечатано на печатной машинке:
Как и вы, я задал себе вопрос: почему письмо на печатной машинке? А потом понял. Это чтобы человека случайно на чиповал Билл Гейтс, во время работы в Microsoft Word. Нас просто так не возьмешь.
Он подытожил, что желает всем, в это непростое время, крепкого здоровья: как физического, так и ментального.
Читайте также, украинцам предложили принять участие в испытаниях лекарств от коронавирусной инфекции на территории страны. В настоящее время на территории страны проводится 31 подобное исследование, их перечень можно найти на специальном сайте Государственного экспертного центра Минздрава.
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