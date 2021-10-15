США розпочнуть вакцинувати дітей від ковіду [ Редактировать ]
США готові розпочати вакцинацію дітей від п'яти до 11 років проти ковіду. Про це заявив президент США Джо Байден. За його словами, в країні вистачить доз, аби зробити щеплення всім дітям цього віку. Наразі чекають офіційного схвалення від Мінохорони здоров'я та Центру з контролю та профілактики захворювань. Ті оприлюднять свої висновки впродовж наступних кількох тижнів.
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