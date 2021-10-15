Володимир Зеленський скликає засідання Ради національної безпеки й оборони [ Редактировать ]
Чергове засідання Ради національної безпеки й оборони відбудеться сьогодні о 16:00, його скликає президент. Що розглядатимуть не повідомляють.
Минулого тижня секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що на найближчій зустрічі планують розглянути проблеми контрабанди та використання надр України.
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