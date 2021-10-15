"Любов у сміттєвому баку" від Бенксі продали за двадцять п'ять мільйонів доларів [ Редактировать ]
Пошкоджену картину Бенксі продали за рекордні 25 мільйонів доларів. З молотка пішла робота "Дівчинка з повітряною кулею", яку під час попереднього аукціону до половини знищив умонтований в раму шредер. Після цього витвір отримав назву "Любов у сміттєвому баку".
Попередній власник заплатив за нього увісімнадцятеро менше - близько півтора мільйона доларів. Оціночна вартість роботи перед останніми торгами становила до восьми мільйонів доларів.
по теме
Працівники аукціонного дому передбачають: колекціонери можуть заплатити за картину 30 мільйонів доларів і навіть більше.
Працівники аукціонного дому передбачають: колекціонери можуть заплатити за картину 30 мільйонів доларів і навіть більше.
З молотка пішла робота "Дівчинка з повітряною кулею", яку під час попереднього аукціону до половини знищив умонтований в раму шредер.
В світ вийшов спеціальний номер журналу "Антиквар", присвячений сторіччю видатного польського художника Вільгельма Котарбінського. Випуск "Світ і світло Вільгельма Котарбінського" готували дослідники з п'яти країн, де жив та працював майстер.
Спеціальний випуск "Світ і світло Вільгельма Котарбінського" готували дослідники з п'яти країн, де жив та працював майстер.